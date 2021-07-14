Почти 70% московских врачей сделали прививку от COVID-19

Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что почти 70% московских врачей сделали прививку для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), передает РИА Новости.

"По состоянию на 14 июля привиты: 66% работников образовательных организаций города - а это практически все школы, детские сады и организации дополнительного образования, почти 70% работников московских медицинских организаций - больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения, 76% сотрудников социальных учреждений, работающих в пансионатах ветеранов труда, домах престарелых, в проекте "Московское долголетие", в центрах соцзащиты, центрах занятости и других организациях. А госслужащие перечисленных отраслей вакцинированы на 83%", - рассказала заммэра.

Вакцинация медработников в Москве началась с 15 сентября 2020 года. В первую очередь препарат получили врачи и медсестры кабинетов ОРВИ, сотрудники отделения медпомощи на дому, в том числе медсестры, которые берут кровь и другой биоматериал.

Накануне Ракова сообщила, что 71% госслужащих правительства Москвы сделал прививку от COVID-19 после того, как главный государственный санитарный врач Москвы постановил до 15 июля вакцинировать первым компонентом не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.

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