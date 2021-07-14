ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Почти 70% московских врачей сделали прививку от COVID-19

08:25
  • среда
  • 14 июля 2021

Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что почти 70% московских врачей сделали прививку для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), передает РИА Новости.

"По состоянию на 14 июля привиты: 66% работников образовательных организаций города - а это практически все школы, детские сады и организации дополнительного образования, почти 70% работников московских медицинских организаций - больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения, 76% сотрудников социальных учреждений, работающих в пансионатах ветеранов труда, домах престарелых, в проекте "Московское долголетие", в центрах соцзащиты, центрах занятости и других организациях. А госслужащие перечисленных отраслей вакцинированы на 83%", - рассказала заммэра.

Вакцинация медработников в Москве началась с 15 сентября 2020 года. В первую очередь препарат получили врачи и медсестры кабинетов ОРВИ, сотрудники отделения медпомощи на дому, в том числе медсестры, которые берут кровь и другой биоматериал.

Накануне Ракова сообщила, что 71% госслужащих правительства Москвы сделал прививку от COVID-19 после того, как главный государственный санитарный врач Москвы постановил до 15 июля вакцинировать первым компонентом не менее 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса медиков
Вакцинация от коронавируса медиков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.