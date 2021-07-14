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Власти рассказали, когда найдут замену Черчесову

08:55
  • среда
  • 14 июля 2021

Главный тренер сборной России по футболу недавно покинул пост

Новый тренер российской футбольной сборной будет назначен до проведения отборочных матчей чемпионата мира, заявил глава Минспорта Олег Матыцин.

Черчесов покинул пост главного тренера сборной России по футболу
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"В ближайшее время, до проведения отборочных матчей чемпионата мира", - заверил министр.

8 июля стало известно об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Он возглавлял национальную команду с 2016 года.  

Матыцин также затронул тему предстоящих Олимпийских игр в Токио. "Загадывать не буду… сколько медалей, это спорт, это жизнь. Трудно будет представить, какие там будут условия, какая там будет жесткая конкуренция. Но мы же сильные, не раз доказывали, что чем сложнее, тем больше мобилизуемся", - заявил он. Министр добавил, что верит в успех россиян, передает РИА Новости.

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