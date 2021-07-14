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Россиян предупредили об опасности курения в жару

09:01
  • среда
  • 14 июля 2021

Обычно организм сам сигналит о проблеме, но курильщики этого не замечают

Жара усиливает токсический эффект от курения обычных и электронных сигарет.

Обычно в жаркую погоду организм испытывает гипоксию и курить не хочется, однако заядлые курильщики чаще всего не замечают этого и продолжают курить в своем темпе. В результате могут случиться обморок или спазм сосудов головного мозга, передает РИА Новости. 

"Курить вредно в любое время суток, в любое время года. В жару курить особенно вредно, на мой взгляд, это связано с тем, что во время жары идет высокая нагрузка на сердечно-сосудистую, на дыхательную системы", - объяснил главный внештатный психиатр-нарколог ведомства Евгений Брюн.

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