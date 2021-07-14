Ночной ливень затопил улицы Улан-Удэ (видео)

В столице Бурятии выпала половина месячной нормы осадков
В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности для устранения последствий ночного ливня.
В ночь на 14 июля в столице Бурятии выпала половина месячной нормы осадков. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что с таким количеством воды не справилась ливневая канализация, с часу ночи ведутся работы по откачке воды.
Ряд центральных улиц остались без электричества, не ходят трамваи, передает ТАСС.
Ранее сильные ливни затопили Иркутск, в городе произошли аварийные отключения электричества. Из-за порывов ветра были повалены деревья.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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