Ночной ливень затопил улицы Улан-Удэ (видео)

В столице Бурятии выпала половина месячной нормы осадков

В Улан-Удэ ввели режим повышенной готовности для устранения последствий ночного ливня.

В ночь на 14 июля в столице Бурятии выпала половина месячной нормы осадков. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отметил, что с таким количеством воды не справилась ливневая канализация, с часу ночи ведутся работы по откачке воды.

Ряд центральных улиц остались без электричества, не ходят трамваи, передает ТАСС.

Ранее сильные ливни затопили Иркутск, в городе произошли аварийные отключения электричества. Из-за порывов ветра были повалены деревья.

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