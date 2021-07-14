Авиакомпания объяснила неполадки и жару в самолете, где пассажир выпустил трап

Вылет пришлось задержать

В авиакомпании "Россия" объяснили причину жары в самолете Москва – Анталья, пассажир которого в воскресенье, 11 июля, из-за духоты открыл запасную дверь и выпустил надувной трап.

По словам мужчины, пассажиров самолета оставили в закрытом самолете, пока наземные службы устраняли неполадки. Из-за жары пассажиру стало плохо, и он открыл запасную дверь, тем самым выпустив надувной трап, в результате воздушное судно пришлось менять. Авиакомпания сообщала, что планирует взыскать с мужчины убытки. СК организовал проверку.

Представители авиакомпании рассказали, что охлаждение самолета во время посадки производилось от наземного кондиционера, который был предоставлен организацией "Шереметьево Хэндлинг". Затем кондиционер был отключен, его место заняла установка воздушного запуска.

"Данная установка обеспечивает пневматический запуск самолетных двигателей. Во время попытки запуска наземный источник электропитания вышел из строя", - сообщили в авиакомпании.

Также отмечается, что замена источника электропитания заняла порядка 10 минут, однако после открытия запасного выхода надувной трап порвался и задел установку воздушного запуска, передает РИА Новости.

"В данный момент сотрудники компетентных органов ведут расследование инцидента. До их выводов авиакомпания просит представителей общественных организаций и блогосферы не спекулировать на тему сложившейся ситуации", - резюмировал представитель авиакомпании.

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