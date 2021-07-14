Синоптики пообещали москвичам красивую золотую осень

В столицу также обязательно придет бабье лето, заявили в Гидрометцентре

Москвичей в этом году ждет красивая и продолжительная золотая осень, рассказал Роман Вильфанд. В столицу также обязательно придет бабье лето, возможно, будет даже несколько таких периодов, добавил научный руководитель Гидрометцентра России в беседе с ТАСС.

По его словам, "не нужно печалиться, что листья быстро опадут", ведь почва получила много влаги. "Пышное природы увядание будет продолжительное время", - отметил он.

Тем горожанам, кто ждет прихода бабьего лета, Вильфанд напомнил, что перед его наступлением обязательно придется поежиться от холода.

"Это период сухой, ясной, теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому, дорогие москвичи, ожидая бабье лето, помните, что сначала придется померзнуть, поежиться. Так устроена природа", - пояснил метеоролог.

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