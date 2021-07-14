В России за сутки выявили 23 827 случаев коронавируса

Скончались 786 пациентов

Количество заболевших коронавирусом в России достигло 5 857 002.

Прирост за минувшие сутки составил 23 827 человек. Скончались 786 пациентов, общее число смертей достигло 145 278.

Выздоровели 21 269 россиян, 5 257 483 - за весь период пандемии, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, Россия поднялась на четвертое место по количеству выявленных случаев COVID-19, обогнав Францию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram