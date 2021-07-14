"Я должна была отъехать": Карина Кросс рассказала о клинической смерти

Девушка попала в серьезную аварию

Блогер Карина Кросс призналась, что 12 лет назад после серьезной аварии пережила клиническую смерть. По словам девушки, случившееся научило ее ценить жизнь.

"У меня был в жизни такой момент, что я должна была отъехать. Я разбилась на мотоцикле, у меня была клиническая смерть. Мне было 16 лет", - рассказала блогер.

Девушка призналась, что и сейчас у нее со здоровьем не все в порядке. Ей приходится часто обращаться к врачам из-за аллергии на витамин В. Кросс отметила, что иногда даже возникает отек Квинке, и ее госпитализируют. Один из подобных случаев произошел недавно, но все обошлось хорошо.

"Мне теперь гораздо больше есть что сказать. Мне кажется, многие забыли, что нужно жить настоящим моментом, наслаждаться им", - заключила девушка.

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