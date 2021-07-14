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В Москве заработала услуга временного тату с QR-кодом

10:16
  • среда
  • 14 июля 2021

Изображение будет держаться две недели

Сервис доставки готовой еды Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo предложили набивать временные татуировки с QR-кодом.

Всего доступны шесть эскизов, чтобы каждый смог подобрать тату под себя, ТАСС. Изображение будет держаться две недели. Воспользоваться услугой может житель любого города.

"Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов", - рассказали авторы идеи.

Разработчики напомнили, что получить временную татуировку смогут только те граждане, которые переболели коронавирусом за последние полгода или сделали прививку.

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