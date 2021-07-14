Путин высказался о триединстве русского народа

Президент дал расширенные комментарии после публикации статьи об Украине

Об активизации проекта “анти-Россия”, строительстве газопровода “Северный поток-2”, притеснениях политических сил на Украине и неразрывных узах нашего народа. Владимир Путин дал расширенные комментарии после публикации статьи “Об историческом единстве русских и украинцев”. Глава нашего государства отметил, что миллионы граждан Украины хотят восстановления отношений с Россией. Однако Киев на нормализацию не настроен.

Написать статью об историческом единстве украинцев и русских Владимир Путин пообещал во время прямой линии 30 июня. Теперь, комментируя вышедший в понедельник материал, президент России уточнил, что задумался над этим еще несколько месяцев назад, потому что пришло время расставить все точки над "И". Потому что сегодня некогда триединый народ - русских, украинцев и белорусов - пытаются разделить по сценарию извне. А на Украине идет военное освоение территории для давления на Россию.

"Складываются условия, которые качественно меняются по сравнению с тем, что было ещё совсем недавно. Судя по всему, началась активная работа по проекту "анти-Россия", и это, конечно, не может не вызывать у нас определённого беспокойства. Если мы видим, что создаются определённые угрозы, тем более угрозы в сфере безопасности, то мы, конечно, должны понять, что нам с этим делать. Но есть ещё некоторые обстоятельства, которые заставили меня именно сегодня выступить с этим материалом. Ведь на Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией. Я уверен, это миллионы людей. А есть политические силы, которые выступают за эту нормализацию. Но, судя по всему, им не дают никаких шансов реализовать свои политические планы, их просто несистемным, неправовым образом устраняют с политической сцены", - заявил Путин.

И таких примеров за последние годы на Украине масса. Несогласных с нынешним киевским режимом сажают под домашний арест, как это произошло с Виктором Медведчуком, закрывают оппозиционные средства массовой информации. Наконец, людей сжигают заживо - события в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года стали одной из самых трагических страниц в истории современной Украины. Но была и другая история, более давняя. И в этом плане, по словам Владимира Путина, его статья - в большей степени аналитический материал, основанный на исторических документах, которые хранятся в архивах. Поэтому речь в ней идет не только об Украине, но в большой степени и о России. О попытках ослабить нашу страну во времена Речи Посполитой и перед Первой мировой войной. И о "минах замедленного действия", заложенных в первой советской Конституции. И одна из самых опасных мин - о праве выхода республик из состава СССР в конце концов привела к целой цепи трагических последствий, которые в эти дни венчают решения нынешней власти на Украине о фактическом запрете русского языка и отказе считать русских коренным народом.

"Речь не о пересечении наших путей, а во взаимосвязи и переплетении судеб миллионов людей, которые проживают на территории сегодняшней Украины и сегодняшней России. Это исторические переплетения, духовные переплетения наших народов, которые складывались веками. И то, что говорят сегодняшние власти, они говорят не о народе. Они говорят о том выборе, который они сами для себя сделали. Но это совсем не значит, что этот выбор является окончательным. Этот материал появился ещё и потому, что появился проект закона, а потом и закон о коренных народах. Ещё раз повторю, о чём идёт речь. Речь идёт о том, что русские люди на территориях исторической России объявляются пришлыми и, по сути, начинается их выдавливание с этой территории ‒ вот что происходит. Я имел в виду только одно, что люди, проживающие на Украине, вряд ли будут смотреть спокойно на тех сегодняшних правителей, которые приходят к власти под одними лозунгами, а потом перекрашиваются, как хамелеоны, и защищают совершенно другие позиции и, как правило, защищают интересы не украинского народа, а тех, кто руководит и оплачивает их пребывание у власти", - говорит президент.

Владимир Зеленский, пребывая в начале недели с визитом в Германии, всеми силами пытался договориться о компенсации потерь, которые Украина, по его мнению, понесет от запуска газопровода "Северный поток-2". Владимир Путин в этой связи напомнил, что Россия подписала пятилетний контракт на прокачку определенного объема газа потребителям в Европе через территорию Украины. А попытки Киева вынести обсуждение газопровода на "нормандский формат" неправомерно, потому что он создавался как политическая площадка для обсуждения ситуации в Донбассе. "Северный поток" же - чисто коммерческий проект, обязательства в рамках которого Россия будет, безусловно, выполнять. Ответил Владимир Путин и на предложение президента Украины обсудить статью при личной встрече. Российский лидер не против, но для начала предложил Владимиру Зеленскому самому внимательно прочитать материал, а заодно не мешало бы ознакомиться и с архивными документами, на основании которых он написан. А еще Владимир Путин предлагает Украине посмотреть на пример российско-белорусских отношений. По сути сегодня это залог триединства наших народов.

"Триединство нашего народа тоже никуда не делось и никуда не денется, как бы кто ни старался и как бы кто ни пытался реализовывать эти планы по лекалам ещё XVII‒XVIII веков. С президентом Белоруссии разговаривал на этот счёт, он мне говорит, когда в хоккей играем между собой, один на другого рассердится, что-то скажет, партнёр допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты чего, не понял, что ли, ты что, не русский? Это идёт прямо, знаете, на автомате, от души, от сердца, понятно. И на Украине много таких людей, миллионы. Поэтому никуда это не делось и никуда не денется", - уверен Путин.

Также в качестве примера самой глубокой интеграции Владимир Путин привел пример Евросоюза, где существует единая валюта, отсутствуют таможенные и иные границы, а решения Европарламента обязательны для всех стран-членов. И в этом смысле интеграция в ЕС существеннее, чем в Союзном государстве России и Белоруссии, но при этом Евросоюзу почему-то никто не припоминает централизм, который существовал в СССР. Так почему сегодня наши страны не могут идти своим путем.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram