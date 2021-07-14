Германия и США достигли прогресса в переговорах по "Северному потоку-2"

Москва призывает не политизировать проект

В Германии заявили о прогрессе в переговорах с США по "Северному потоку-2". Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил о сближении позиций по многим пунктам.

Ситуацию с газопроводом канцлер Ангела Меркель завтра обсудит с американским президентом Джо Байденом. Сегодня она отправляется в Вашингтон с официальным визитом. Речь зайдёт и о гарантиях транзита российского газа Украине.

Соединённые Штаты продвигают в ЕС свой сжиженный газ и выступают против строительства трубопровода. Они неоднократно вводили санкции в отношении компаний, которые принимают участие в проекте. При этом признали, что помешать завершению работ почти невозможно. Их могут полностью закончить уже в следующем месяце. До конца года трубопровод планируют ввести в эксплуатацию. Москва призывает не политизировать "Северный поток-2" и рассматривать его исключительно как коммерческий проект, выгодный и России, и Евросоюзу.

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