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От экстремальной жары до тропических ливней: в России бушуют погодные аномалии

11:46
  • среда
  • 14 июля 2021

В Москве сегодня может быть установлен очередной температурный рекорд

Экстремальный зной и мощные ливни бушуют в российских регионах. В Улан-Удэ за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков. В городе фиксируют сильные подтопления. Последствия разгула стихии устраняют и в Казани. В Москве сегодня может быть установлен очередной температурный рекорд. Прогнозируют и сухие грозы.

Так жарко не было 85 лет – в Москве побит очередной температурный рекорд, и останавливаться на этом погода не собирается. Сегодня уже в 9 утра столбики термометров показывали 30 градусов.
В Москве сегодня ожидаются грозы, но они будут сухими - температуры настолько высокие, что влага испаряется, не успевая добраться до земли.

Жару ждут и на Дальнем Востоке. На Камчатке военные начали мониторинг леса с помощью беспилотников, чтобы предотвратить природные пожары.
Центральную Россию и Дальний Восток накрывают два тепловых купола - два антициклона. На их периферии - области пониженного давления, а это значит ливни, грозы и прохлада.  За ночь в Улан-Удэ выпала сразу месячная норма осадков.

Повреждены трамвайные пути, подтоплены 4 подстанции, несколько районов остались без электричества. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

На границе антициклона, накрывшего европейскую часть России, тоже сильные дожди. В Казани ливень с грозой: повалены деревья, а здание местного суда осталось без крыши. Коммунальные службы устраняют последствия стихии.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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