Как проходит вакцинация от COVID-19 в России

С каждым днем количество привитых стремительно растет

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 23 тысячи 827 новых случаев коронавируса. Из больниц выписана 21 тысяча 269 человек. По-прежнему самый эффективный способ защитить себя от инфекции - это вакцинация. Как сегодня заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, в столице прививку уже сделали свыше 70 процентов работников образования, здравоохранения и социальной сферы.

Пообедать не на жаркой веранде, а внутри, под прохладой кондиционера, пока еще могут не все. Вместе с кодом проверяют и документы, удостоверяющие личность. Поэтому по чужому сертификату о прививке не пройти. Сотрудники столичных кафе, ресторанов и клубов сейчас как никогда надеются на сознательность людей. Отсутствие прививки заметно бьет по карману предпринимателей.

С каждым днем количество сделавших прививку от ковида становится все больше. Только Гостиный двор, крупнейший пункт вакцинации в Европе, в спокойном режиме может принять до 7 тысяч человек. Оценить обстановку внутри можно с помощью соцсетей. Из пункта регулярно ведется онлайн-трансляция.

С 1 августа отдохнуть в отелях и пансионатах Краснодарского края можно будет только с сертификатом о прививке. Сейчас принимают с ПЦР-тестами, но все чаще можно увидеть передвижные пункты вакцинации. Услугами медиков пользуются и отдыхающие, и сотрудники отелей. Огромные очереди желающих привиться и в Сочи. Там пункты работают и в торговых центрах.

В Курганской области, где заболевших тоже с каждым днем все больше, врачи настойчиво просят не затягивать с прививкой. Они все чаще сталкиваются с жалобами пациентов на серьезные осложнения после болезни.

"Эти осложнения проявляются системные, во многих органах. Поражается сердечно-сосудистая система, печень, почки, поджелудочная, щитовидка", - сказал Евгений Малая, врач-эпидемиолог ГБУ "Шадринская поликлиника".

В Новосибирске еще одну больницу перепрофилировали в госпиталь. На опережение роста заболеваемости работают мобильные пункты.

"Ответ иммунной реакции - температура - это нормально. Это не страшно, люди боятся не того, чего надо. Надо бояться не привиться. А это стандартно. Многие даже от клеща переносят тяжелее", - заявила Оксана Богданова, фельдшер поликлиники №1 города Искитим.

А в центре имени Гамалеи предполагают, что скоро "Спутник V" будет доступен и подросткам. Массовую вакцинацию обещают начать до 20 сентября.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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