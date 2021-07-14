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Комиссаров рассказал о развитии проекта центров компетенций при вузах

11:50
  • среда
  • 14 июля 2021

За два года откроется 25 центров

Как развить лидерские и управленческие компетенции студентов, обсудили сегодня на заседании специального экспертного совета. Встреча прошла в онлайн-формате.

В разговоре приняли участие представители вузов, профильных министерств и бизнеса. Они отметили: наши университеты предоставляют студентам отличную базу знаний. Однако надпрофессиональные навыки у них развиты недостаточно. Чтобы исправить это, на базе российских вузов по инициативе президентской платформы "Россия - страна возможностей" были открыты центры компетенций.

"Работа идет полным ходом, соглашение о сотрудничестве подписаны с 38 вузами, на очереди еще 18. А всего в 2021-2022 годах мы планируем открыть 25 центров компетенций на базе вузов и пропустить через них около 150 тысяч студентов", - рассказал Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей".

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