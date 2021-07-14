ТВЦ продолжает собирать средства на лечение Дениса Дмитриева

У ребенка генетическая патология - первичный иммунодефицит

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение семилетнего Дениса Дмитриева. Его историю мы рассказывали накануне.

За прошедшие сутки удалось собрать почти полтора миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог мальчику. Но требуется ещё 300 тысяч. У ребёнка генетическая патология - первичный иммунодефицит. Из-за этого заболевания в разных частях организма образуются лимфомы. Чтобы спасти Дениса, необходимо как можно скорее сделать пересадку костного мозга. Донором готов стать папа мальчика. Но после трансплантации нужна специальная терапия дорогостоящими препаратами.

Мы продолжаем помогать Денису все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Дениса Дмитриева, программа 1231.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Видео: репортаж ТВЦ про лечение Дениса

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