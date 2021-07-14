Родители рассказали о воспитании девочки, сдавшей ЕГЭ в 8 лет

В семье утверждают, что ребенок учится не больше 3-4 часов в день

Студенткой факультета психологии МГУ может стать 8-летняя москвичка. В вузе заявили о готовности принять на обучение Алису Теплякову, которая в свои юные года успешно сдала ЕГЭ по четырем дисциплинам и получила школьный аттестат. Осталось пройти вступительные испытания.

Небольшой урок арифметики от Алисы Тепляковой. Всего минута, и она переключается на игру в мяч. Со стороны – обычный ребенок. В компании соседских детей не выделяется. Если не знать, что в свои 8 лет девочка освоила программу 11 классов школы, сдала ЕГЭ по математике, русскому, информатике и биологии. И теперь находится в шаге от поступления в МГУ.

"Читаю. Сейчас у меня есть книжка по биологии, в которой рассказывается про растения, про их части и про все, что там нужно", - говорит Алиса.

Мама Алисы закончила мехмат МГУ, папа – специалист в областях психологии, вычислительной математики и кибернетики, а еще имеет ученую степень в области молекулярной биологии. До года старшая дочка – всего в семье 7 детей – развивалась как обычный ребенок. Но затем девочка стала на лету усваивать знания.

"Где-то в 1 год и 8 месяцев буквы мы с ней уже выучили, она называла, мы могли смотреть в книжке - она их называла. К двум годам она очень хорошо научилась считать уже, она знала все цифры, считала на трех языках до ста. И обратно", - рассказала мама Алисы, Наталия Теплякова.

К четырем годам она готова была пойти в первый класс. Но в школу Алису не приняли – объяснив, что в этом возрасте нужно ходить в детский сад. Так она начала проходить школьную программу дома, а качестве учителей – выступили родители. Папа Евгений рассказывает, что четкого графика нет, при этом занимается ребенок не больше 3-4 часов в день. А дальше свободное время: играет с братьями или сестрами, гуляет.

"Школьный урок - это астрономическая единица – 45 минут. Но из этих 45 минут у вас будет перекличка, у вас будет подготовка, повторение пройденного. Обычный школьный урок эквивалентен 15-10 минутам. Даже, может быть, меньше 10", - говорит Евгений Тепляков.

Часть школьной программы – например, классика русской литературы - в столь нежном возрасте слишком сложна для понимания, но точные и естественные науки, и это подтвердили экзамены, даются. И по этой системе вслед за Алисой идут 7-летний Хемдалль, он уже как 9-классник сдал ОГЭ, Терра, Айлунг.

Папа говорит, что сэкономил для дочери 10 лет жизни – она может потратить их на что захочет. Психологи утверждают, что смещенное в привычном понимании развитие таит опасность.

"Следующий этап, когда она будет учиться в университете, когда она только подойдёт к такой социализации, к общению на подростковом уровне – её сверстники будут уже в совсем других отношениях находиться. Скорее всего, будет достаточно сложно взаимодействовать в коллективе, поскольку в большинстве случаев это будут люди, которые сильно старше", - уверена Ольга Никитина, психолог, эксперт союза охраны психического здоровья, ведущая проекта "Вместе".

Высидеть семичасовые пары в аудитории ребенку вряд ли под силу. Да и отношение 18-летних однокурсников к столь юной сверстнице может быть разным. Это понимают и родители Алисы, и в самом вузе.

"Факультет психологии отличается во многом тем, что мы стараемся учитывать в принципе индивидуальные возрастно-психологические особенности всех наших обучающихся и оказывать некоторый персональный подход ко всем нашим студентам. В том случае если Алиса успешно поступит к нам на факультет, она не станет исключением, она станет студентом, к которому мы будем относиться с таким же вниманием, как и к другим нашим обучающимся", - заверил Артем Ковалёв, заместитель декана по учебной работе факультета психологии МГУ.

Вопрос о том, в какой форме будет учиться девочка, руководство факультета будет решать лишь после поступления Алисы. Для этого ей предстоит на общих условиях сдать дополнительный письменный экзамен по биологии. Затем будет конкурс - обычно 8 человек на место.

Егор Киселёв, Владимир Черных, Егор Миронов, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

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