Состояние Мамонова продолжает ухудшаться

Музыкант не может дышать самостоятельно

Состояние музыканта Петра Мамонова с каждым днем становится все хуже и хуже.

Артист не может дышать самостоятельно, его легкие полностью находятся на искусственной вентиляции.

"Ничего хорошего, все хуже и хуже. Состояние крайне тяжелое, дыхание целиком на ИВЛ. Со вчерашнего дня сложнее пошло", - рассказала "360" Ольга Мамонова, жена артиста.

70-летний Петр Мамонов попал в больницу 1 июля с коронавирусом. По словам супруги, у него зафиксировано 87-процентное поражение легких. 2 июля Мамонова подключили к аппарату ИВЛ. Ранее врачи попытались вывести артиста из медикаментозной комы, однако сделать этого не удалось. Накануне Мамонова вновь подключили к ИВЛ.

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