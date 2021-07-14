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Елизавета II пришла в ужас от свадебного платья Кейт Миддлтон

11:18
  • среда
  • 14 июля 2021

Королеве не понравилось увиденное

Королева Елизавета II пришла в ужас от свадебного платья Кейт Миддлтон. Об этом стало известно лишь недавно – после того, как в Сети опубликовали видео с публичного показа свадебного платья Миддлтон.
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В этом году принц Уильям и Кейт Миддлтон отметили 10-летнюю годовщину брака. Их свадьбу вспоминают до сих пор и считают практически идеальной, но, как выяснилось, все было не так гладко. К примеру, королева Великобритании Елизавета II резко высказалась насчет платья невесты.

"Это ужасно, не так ли? Ужасно, это ужасно. Это выглядит очень жутко", - заявила королева во время демонстрации платья в Букингемском дворце, передает The Sun.

Над свадебным платьем Кейт Миддлтон работала лично Сара Бертон – креативный директор бренда Alexander McQueen.

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