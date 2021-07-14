71-летнего Боярского госпитализировали с коронавирусом

Артист лежит в Боткинской больнице

Народный артист России Михаил Боярский попал в больницу с коронавирусом.

Об этом пишет telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник. Актер болеет уже седьмой день, Боярский чувствует себя нормально и находится под наблюдением врачей.

В феврале 2021 года Боярского госпитализировали с подозрением на ковид, однако тест на инфекцию дал отрицательный результат.

UPD (11:17 мск): в Театре имени Ленсовета подтвердили госпитализацию Боярского. Болезнь протекает легко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram