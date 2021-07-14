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Сергунина: Москва вышла в финал конкурса "Мировая столица дизайна - 2024"

11:05
  • среда
  • 14 июля 2021

Ее соперники - Тихуана и Сан-Диего

Москва вошла в шорт-лист международного конкурса "Мировая столица дизайна – 2024".

Также в финал попали Сан-Диего (США) и Тихуана (Мексика). Победитель будет объявлен в октябре, говорится на официальном сайте мэра Москвы. 

"Выход в финал - это показатель качественной работы всей команды ведущих специалистов столичной дизайн-индустрии и правительства Москвы", - отметила заммэра города Наталья Сергунина.

До 2024 года в столице планируют укрепить креативную экономику, разработать новые технологические решения, создать инфраструктуру для культуры и бизнеса.

Всемирная организация дизайна (World Design Organization) раз в два года объявляет город, который успешно работает в области дизайна, инновационного и бизнес-развития. Первым звания мировой столицы дизайна удостоился итальянский Турин в 2008 году. Впоследствии высшую награду также получали Лилль (Франция), Мехико (Мексика), Тайбэй (Китай), Кейптаун (ЮАР) и Хельсинки (Финляндия). В 2022 году статус получит испанская Валенсия.

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