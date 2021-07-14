Количество поездов "Москва-2020" в метро увеличилось в 1,5 раза с начала года

Темпы обновления поездов метро в Москве - самые быстрые в мире

В столичном метрополитене количество поездов "Москва-2020" за текущий год увеличилось в полтора раза и составило 69, заявили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

В 2021 году запустили 24 поезда, из которых 10 курсируют по Кольцевой линии, 14 – по Калужско-Рижской линии.

"Темпы обновления поездов метро в Москве - самые быстрые в мире. Всего с 2010 года закуплено около 3 тыс. 700 вагонов. При этом наш самый современный поезд "Москва-2020" превосходит многие мировые аналоги по комфорту. Ширина дверного проема у "Москвы-2020" до 23% больше, чем в поездах производства Siemens, Alstom, Hyundai, CAF. Только у него есть датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации. Также в каждом вагоне работают по две климатические установки с обеззараживанием воздуха", - заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

До конца города власти столицы планируют запустить еще 20 составов. В будущем новые поезда будут ходить и по Большой кольцевой лини.

Отмечается, что составы "Москва-2020" намного комфортнее "Русичей", которые до июня ходили по Кольцевой линии, и более старых моделей на оранжевой ветке. В поездах последнего поколения дверные проемы расширены до 1 тыс. 600 мм, что позволяет пассажирам еще более комфортно входить в вагон и выходить на платформу. В "Русиче" ширина дверей составляла 1 тыс. 200 мм, в номерных - 1 тыс. 210 мм. Также в новых поездах пассажиры могут спокойно переходить из вагона в вагон. Между сиденьями находятся USB-разъемы для зарядки гаджетов. В семивагонном поезде на Кольцевой линии таких разъемов 320, а в восьмивагонном составе на оранжевой ветке можно одновременно заряжать 368 смартфонов. В каждом вагоне работают по две климатические установки с обеззараживанием воздуха. Кроме того, "Москва-2020" на 15% тише предшественников. Столичные составы последнего поколения получили премию Red Dot Award: Product Design 2021 за лучший дизайн. Международное жюри единогласно поставило высшую оценку в категории "Поезда и самолеты".

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