"Единая Россия" выдвигает на довыборы в Мосгордуму Елену Кац и Екатерину Раззакову

Решение было принято при помощи тайного голосования

Президиум регионального политического совета Московской "Единой России" определился с кандидатами, которые будут представлять партию на довыборах депутатов Мосгордумы.

Ими стали главврач детской поликлиники №17 Елена Кац и общественница Екатерина Раззакова. Уточняется, что довыборы пройдут в округах №19 (районы Вешняки, Новогиреево и Ивановское) и №37 (Гагаринский, Академический, Ломоносовский районы, часть Проспекта Вернадского).

Решение о выдвижении кандидатов принято тайным голосованием. И Елена Кац, и Екатерина Раззакова – победители майского предварительного голосования "Единой России".

"Сегодня формируется моя предвыборная программа. Главные ее тезисы – дальнейшее развитие системы здравоохранения, дополнительные меры поддержки семьи, материнства и детства, масштабное благоустройство и совершенствование досуговой сферы", - заявила Кац.

Довыборы в Мосгордуму проходят в обстановке высокой конкуренции. На сегодняшний день о планах выдвинуть свои кандидатуры заявили 23 кандидата: одиннадцать по округу №19 и двенадцать – на округе №37. Больше половины претендентов – самовыдвиженцы.

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