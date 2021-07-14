Академик Румянцев: расширение программы неонатального скрининга выведет педиатрию на новый уровень

Это позволит продвинуться в лечении многих других заболеваний

Расширение программы неонатального скрининга позволит улучшить диагностику детей с наследственными и врожденными заболеваниями и значительно снизить детскую смертность. Об этом заявил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

По словам Румянцева, на сегодняшний день и в Москве, и на федеральном уровне прикладывается множество усилий для модернизации системы здравоохранения. Например, в рамках программы Сергея Собянина "Вместе создаем лучший город Земли" заявлены планы по строительству 1 млн кв. метров новых медицинских объектов до 2024 года, а также строительство шести суперсовременных стационарных скоропомощных комплексов и шести многопрофильных корпусов больниц. Это даст возможность для проведения полного медицинского обследования для каждого москвича. Тем не менее, ряд направлений работы, такие как обследование здоровья младенцев, следует усилить уверен академик.

"Расширение программы неонатального скрининга может более чем втрое увеличить количество выявленных редких заболеваний у новорожденных детей. Также эта диагностика позволит улучшить качество лечения многих других заболеваний раннего возраста, в том числе и широко распространенных, и выведет нашу педиатрию на новый уровень", - подчеркнул Румянцев.

Он отметил, что новое оборудование позволит помогать 6-7 тысячам младенцев вместо нынешней тысячи.

Главный внештатный специалист по медицинской генетике Минздрава России Сергей Куцев уверен, что расширение программы неонатального скрининга — заслуга всего медицинского сообщества.

"В год мы выявляем около 200 детей с орфанными заболеваниями. Казалось бы, это не так много. Но орфанных заболеваний более 6000, и если сложить все эти цифры, то мы получим уже десятки тысяч больных детей. Если мы можем им помочь, мы обязаны двигаться в этом направлении", - заявил он. Неонатальный скрининг позволяет лечить заболевания еще до появления первых симптомов и таким образом в большинстве случаев не просто исключить инвалидность или гибель ребенка, подчеркнул главный специалист по медицинской генетике России..

Заведующая Лабораторией селективного скрининга Медико-генетического научного центра Москвы Екатерина Захарова добавила, что "если в нашей стране сформируется комплексная система скрининга, если мы будем готовить достаточное количество консультантов-генетиков, мы можем добиться выдающихся результатов и обойти по масштабам скрининга многие европейские страны, вплотную приблизившись к мировому лидеру в этой области — США".

Главный аллерголог-иммунолог Московской области Андрей Продеус обратил внимание на экономический аспект программы неонатального скрининга. По мнению Продеуса, благодаря развитию программы отечественное здравоохранение получит возможность экономить средства на лечении. "Каждый регион, где будет проводиться работа по развитию скрининга, выйдет на новый уровень по лечению других заболеваний, вырастет качество оказания медпомощи в целом. Умение лечить более тяжелых заболеваний позволит лучше лечить базовые, уже привычные болезни", - заключил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о расширении в России программы неонатального скрининга на наследственные и врожденные заболевания, включая дооснащение медицинских организаций необходимым оборудованием. Сейчас в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи включен скрининг новорожденных на пять заболеваний, его планируется расширить до 36. Скрининг новорожденных на наличие спинальной мышечной атрофии и пренатальные исследования на наследственные и врожденные заболевания может быть введен в России уже с 2022 года.

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