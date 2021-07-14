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Анатолий Вассерман предложил создать пространства для досуга молодежи

11:51
  • среда
  • 14 июля 2021

Необходимо обустраивать районные центры, уверен публицист

Публицист Анатолий Вассерман предложил придумать новый формат городских центов для молодых людей. Центры притяжения должны быть насыщены разными видами активностей: и интеллектуальными, и физическими.

"В первую очередь, надо рассчитывать на помещения в действующих МФЦ. Затем нужно привлечь грамотных и заинтересованных специалистов. Существует масса проектов с открытой инфраструктурой, в которых можно пробовать свои силы не только по обучающей программе с наставником, но и развиваться, используя только собственный потенциал и режим", - сказал Вассерман.

Сейчас многие лаборатории и коворкинги сконцентрированы на одной площадке в центре города, однако необходимо обустраивать районные центры.

"Важно, чтобы дети и подростки имели возможность заниматься рядом с домом", - уверен Вассерман.

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