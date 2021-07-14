Анатолий Вассерман предложил создать пространства для досуга молодежи

Необходимо обустраивать районные центры, уверен публицист

Публицист Анатолий Вассерман предложил придумать новый формат городских центов для молодых людей. Центры притяжения должны быть насыщены разными видами активностей: и интеллектуальными, и физическими.

"В первую очередь, надо рассчитывать на помещения в действующих МФЦ. Затем нужно привлечь грамотных и заинтересованных специалистов. Существует масса проектов с открытой инфраструктурой, в которых можно пробовать свои силы не только по обучающей программе с наставником, но и развиваться, используя только собственный потенциал и режим", - сказал Вассерман.

Сейчас многие лаборатории и коворкинги сконцентрированы на одной площадке в центре города, однако необходимо обустраивать районные центры.

"Важно, чтобы дети и подростки имели возможность заниматься рядом с домом", - уверен Вассерман.

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