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Еще 7 519 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

11:49
  • среда
  • 14 июля 2021

Заразились - 3 966 человек

В Москве за минувшие сутки выявили 3 966 новых случаев коронавирусной инфекции,

Из них 1 577 госпитализированы, 621 пациент находится на искусственной вентиляции легких.

Общее число инфицированных достигло 1 443 598 человек, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

За минувшие 24 часа скончались 109 пациентов (23 967 за весь период пандемии), вылечились – 7 519 пациентов (1 250 506 за весь период пандемии).

Всего в России за минувшие сутки выявили 23 827 случаев COVID-19. Зафиксировано 786 летальных исходов. 

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