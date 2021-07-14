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ОКР показал талисманы российской сборной на Олимпийских играх

12:29
  • среда
  • 14 июля 2021

Это Мишка-неваляшка и Шапко-кот

Мишка-неваляшка и Шапко-кот станут талисманами российской сборной на Олимпийских играх в Токио.
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Они будут вести аккаунты в социальных сетях. Ожидается, что Мишка будет всех веселить, а кот, наоборот, задавать серьезный тон, сообщили в Олимпийском комитете России.

"Иногда может, конечно, и подколоть, но всегда по-доброму. Шапки все-таки больше греют уши, чем заставляют их краснеть", - отметили в ОКР.

Игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Соревнования перенесли из-за пандемии COVID-19, открытие состоится 23 июля 2021 года.

 Иностранных болельщиков на Олимпиаду не пустят.

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