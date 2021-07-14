"Только с согласия родителей": Кузнецова высказалась о вакцинации детей

Прививки могут начать ставить уже с 20 сентября

Прививать детей возможно только после регистрации вакцины и обязательно с согласия родителей. "И никак иначе", - прокомментировала ход испытаний уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова (цитата по РИА Новости).

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября. По его словам, только у двух детей в ходе исследований поднималась температура, но это нормальная реакция организма.

Исследования вакцины на детях и подростках в возрасте 12-17 лет проходят в Москве с 5 июля на базе двух больниц.

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