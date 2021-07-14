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Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

12:37
  • среда
  • 14 июля 2021

Президент России направил своему французскому коллеге телеграмму с поздравлениями

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии, передает пресс-служба Кремля.

"Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", – подчеркнул в поздравлении президент России.

Глава государства выразил уверенность, что развитие конструктивного двустороннего диалога, партнёрского взаимодействия в противостоянии угрозам и вызовам современности в полной мере отвечало бы интересам народов России и Франции, способствовало бы укреплению стабильности и взаимопонимания на европейском континенте.

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