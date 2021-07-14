ЦИК подготовил "сюрпризы" для провокаторов на выборах

Нарушителям грозит не только уголовная ответственность
Центризбирком подготовил "сюрпризы" для тех, кто попытается повторно проголосовать на выборах в Государственную думу.
"Заверяю вас, что помимо административной и даже уголовной ответственности, доска позора им обеспечена", - заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Ранее Центризбирком обнаружил недостатки в документах, поданных партиями для заверения федеральных списков и списков кандидатов-одномандатников к предстоящим выборам в Госдуму.
Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут в единый день голосования – с 17 по 19 сентября.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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