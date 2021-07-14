Ресторатор сравнил татуировки с QR-кодами с обозначениями военнопленных

Предложение "набивать" цифровые сертификаты напомнило ему о концлагерях

Москвичам предложили делать временные татуировки с QR-кодами, чтобы было проще посещать заявления общепита. О своем отношении к этой идее рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

Ранее сервис доставки еды Delivery Club совместно с интернет-магазином Everink Tattoo запустили новую услугу – нанесение временных татуировок с QR-кодом. Нововведение доступно для москвичей, которые вакцинировались от коронавируса или переболели им за последние полгода.

Миронов заявил, что негативно относится к этой идее. Омбудсмен даже сравнил такие татуировки с обозначениями пленных в фашистских концлагерях.

"Я к этому очень плохо отношусь. […] В концлагерях на людях писали номера. Вы хотите сделать что-то похожее?" - задался вопросом Миронов.

Он добавил, что подобные нововведения могут отрицательно сказаться на процессе вакцинации россиян, передает РИА Новости.

Ранее власти столицы объявили об осложнении ситуации с распространением коронавирусной инфекции, в связи с чем с 28 июня все заведения общественного питания города могут обслуживать только вакцинированных от коронавируса посетителей, переболевших или тех, у кого есть отрицательный ПЦР- тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на госуслугах. С 12 июля QR-код потребуется и для посещения летних веранд.

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