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Путин и Керри обсудили климат

13:03
  • среда
  • 14 июля 2021

Россия придает большое значение выполнению всех пунктов парижского соглашения по климату

Президент России Владимир Путин обсудил со спецпредставителем президента США Джоном Керри вопросы изменения климата.

Стороны отметили, что это одна из тех областей, где у Москвы и Вашингтона имеются общие интересы и близкие подходы, говорится в сообщении Кремля. Россия придает большое значение выполнению всех пунктов парижского соглашения по климату, подчеркнул Путин.

Керри находится в российской столице с рабочим визитом. Он также информировал Путина о прошедших встречах с российскими коллегами.

"Обсуждались различные аспекты международной климатической повестки", - говорится в сообщении.

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