Ученый Мажуга: Проекты с ЦЕРН открывают новые перспективы перед российской наукой

Российские ученые сотрудничают с ЦЕРН более 50 лет

Подписание протокола между Россией и Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) по техническому обслуживанию и эксплуатации Большого адронного коллайдера позволит российским ученым шире использовать в своей работе новейшие разработки мирового уровня. Такое мнение высказал профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга.

"Документ станет надежным основанием для расширения сотрудничества. Совместные проекты с ЦЕРН открывают новые перспективы перед российской наукой, а наши специалисты получат доступ к уникальному оборудованию и научно-техническим разработкам мирового уровня", - считает эксперт.

Он отметил, что российские исследователи участвуют во всех четырех основных экспериментах Большого адронного коллайдера и представляют самую большую группу пользователей.

"Совместная работа наших специалистов и сотрудников Европейской организации по ядерным исследованиям продолжается уже более 50 лет. В проектах принимают участие более 700 ученых", - добавил Мажуга.

Протокол по техническому обслуживанию и эксплуатации Большого адронного коллайдера был подписан в ходе 43-го заседания "Комитета России – ЦЕРН" главой Минобрнауки России Валерием Фальковым и директором Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) Фабиолой Джанотти.

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