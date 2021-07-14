Эксперты обсудили перспективы интеграции России и Белоруссии

Пресс-конференция “Работа в рамках Союзного государства” прошла в режиме видео-моста

О результатах и перспективах интеграции России и Белоруссии в среду говорили на пресс-конференции “Работа в рамках Союзного государства”.

Встреча прошла в режиме видео-моста. Эксперты-политологи представили аналитический доклад, в котором собраны ключевые рекомендации для укрепления основ Союзного государства. Над документом работали 16 ведущих специалистов из России и Белоруссии. Эксперты предложили рассмотреть вопрос о введении дополнительного гражданства, не отменяющего российское или белорусское, а также уделить внимание промышленной политике и образованию.

"Важно идти по пути создания идентичности гражданина именно Союзного государства, идти по пути интеграции наших образовательных систем, молодёжных обменов, создания совместных и масштабных грантовых программ для студентов и молодых учёных", - заявил Алексей Громыко, директор Института Европы РАН, председатель Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко.

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