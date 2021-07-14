Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Лианозово"

Станцию откроют в 2023 году

Крупный транспортно-пересадочный узел создадут в столичном районе Лианозово. Как идёт строительство одноимённой станции метро Люблинско-Дмитровской линии, осмотрел сегодня мэр Сергей Собянин.

Планируется организовать пересадку на наземный транспорт и первый маршрут Московского центрального диаметра. Для этого построят новые железнодорожные платформы. После "Лианозово" ветку метро продлят в район Северный до конечной станции "Физтех". Это улучшит транспортное обслуживание 500 тысяч москвичей. О сроках окончания строительства сообщил Сергей Собянин.

"Дмитровская ветка метро - один из крупных проектов метростроения Москвы - 12 станций. От "Марьиной Рощи" до "Селигерской" мы уже построили девять. Осталось еще три станции до "Физтеха" до поселка Северный. Работы идут полным ходом, построена большая часть тоннелей. До ноября месяца должны все тоннели быть пройдены. И по плану в 2023 году все три станции ("Улица 800-летия Москвы", "Лианозово", "Физтех") одновременно должны быть запущены", - сказал Собянин.

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