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Режиссер Демидов рассказал, как сейчас живет Анастасия Заворотнюк

13:52
  • среда
  • 14 июля 2021

Несколько лет назад у актрисы обнаружили онкологию

Без малого три года актриса Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Тяжелая болезнь изменила жизнь актрисы и ее родных. Режиссер Анатолий Демидов рассказал, как сейчас устроен быт любимой многими знаменитости.

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Режиссер сообщил, что на время пребывания Заворотнюк в больнице ее родственники были вынуждены арендовать для актрисы практически целый этаж. Это сделали, чтобы и без того больную знаменитость не преследовали поклонники.

"Конечно, лечение дорогое, но там большую часть страховка покрывает. Для нее делают все по максимуму", - отметил Демидов.

По его словам, сейчас артистка по мере возможности старается вести нормальный образ жизни – ей регулярно делают массажи, маникюр и макияж, а лечебную гимнастику с актрисой проводит личный тренер.

С бытовыми хлопотами звезде помогают нанятые няня, которая занимается с маленькой дочерью актрисы, домработница, водитель, охрана и сиделка для самой Анастасии – актриса уже долгое время передвигается на инвалидной коляске, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

"Я точно знаю, что свой загородный дом в Крекшино Анастасия официально переписала на свою маму. Право собственности перешло матери. Возможно, так Анастасия решила позаботиться о будущем мамы на случай непредвиденных обстоятельств... А, быть может, это был способ защитить имущество, чтобы его не арестовывали за долги приставы. По сути, из-за болезни Заворотнюк потеряла все свои фирмы, было не до работы", - заявил режиссер.

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