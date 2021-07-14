Песков: продвижение российских вакцин сталкивается с политизацией

Кремль расценивает это явление крайне негативно

В Кремле заявили, что крайне негативно относятся к политизации темы вакцин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что зачастую это мешает продвижению российских препаратов.

Ранее глава МИД Германии обвинил Россию и Китай в политизации поставок вакцин. "Мы отмечаем, что поставки вакцин также использовались для того, чтобы предъявить ряду стран политические требования", - сказал Хайко Маас. Он призвал обеспечить для пострадавших стран альтернативные варианты.

"И мы категорически не согласны с такой формулировкой, мы-то как раз не занимаемся никакой политизацией. И считаем, что, наоборот, продвижение наших вакцин сталкивается, к сожалению, зачастую с политизированным подходом", - сказал Песков (цитата по РИА Новости).

В июле в РФПИ пожаловались на кампанию по дезинформации против "Спутник V" в Словакии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram