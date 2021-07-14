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Путину доложили о завершении оздоровления ВЭБ

14:09
  • среда
  • 14 июля 2021

О санации кредитной организации президенту России доложил Игорь Шувалов

Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем госкорпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорем Шуваловым. Обсуждалась стратегия деятельности и проекты финансовой организации.

"В последнее время были приняты решения о развитии ВЭБа не как отдельной структуры, а как группы компаний. В систему ВЭБа был передан целый ряд институтов подобного рода. Мне бы хотелось послушать Ваше видение развития ВЭБа как института развития – первое. Потом, конечно, поговорим о конкретных направлениях, ведь, насколько я вижу в документах, объём поддержанных проектов весьма большой – почти 9,5 триллиона рублей", - заявил Путин.

"Вы поставили задачу провести оздоровление ВЭБа, и должен Вам доложить, что к настоящему моменту оздоровление ВЭБа, санация этой кредитной организации в части, где ВЭБ занимается кредитами, завершена. ВЭБ в хорошем состоянии, достаточность капитала высокая – около 17 процентов, ликвидности у ВЭБа достаточно для того, чтобы выполнять свой бизнес-план", - сказал Шувалов.

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