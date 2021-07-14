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Песков объяснил смысл памятки ОКР для российских олимпийцев

14:18
  • среда
  • 14 июля 2021

В документе предлагают варианты ответов на вопросы о Крыме и BLM

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, для чего Олимпийский комитет России (ОКР) составил для спортсменов рекомендации по ответам на вопросы перед стартом летней Олимпиады в Токио.
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Ранее ОКР отправил российским спортсменам список ответов на сложные вопросы, которые могут поставить атлетов в неудобное положение. Среди них - вопросы о допинге, харрасменте, выступлении без флага, Крыме и BLM (движение "Жизни черных имеют значение"). Также в комитете призвали россиян не реагировать на возможные провокации, которые могут появляться в Сети, передает ФАН.

По словам Пескова, существует риск, что спортсменов могут привлечь к политике, к которой они, по сути, не имеют отношения. В таком случае избежать неловкости могут помочь готовые подсказки. Пользоваться ими или проигнорировать – решат сами спортсмены, подчеркнул Песков.

"Потому что спортсмены - не политики, но, к сожалению, многие хотят из них сделать политиков, многие пытаются привлечь их к политике. И тогда они попадают в тяжелые ситуации", - добавил представитель Кремля.

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