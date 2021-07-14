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В Кремле заявили, что Путин не расписывается за выбор народа Украины

14:16
  • среда
  • 14 июля 2021

Киев осознанно отдал страну под внешнее управление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в среду в ходе брифинга с журналистами, что Владимир Путин в своих статьях и выступлениях лишь констатирует противоречия между обещаниями и действиями украинских властей.

Путин объяснил, зачем написал статью об Украине
Статья Путина об Украине. Главные тезисы

"Президент не расписывается за выбор украинского народа. Он в своей статье говорит, что, к великому сожалению, руководство Украины приходит к власти с одними лозунгами, с одними обещаниями, с одними ориентировками. А далее в реальности проводится совсем другая линия", - цитирует кремлевского спикера ТАСС.

По словам Пескова, Киев отдал страну под внешнее управление, о чем российский лидер неоднократно заявлял.

Ранее Путин заметил, что нынешние решения Владимира Зеленского и его команды - это выбор властей, а не народа.

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