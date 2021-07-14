ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Дима Билан придумал, как разрешить конфликт с Максимом Покровским

15:02
  • среда
  • 14 июля 2021

Артисты повздорили из-за отмены концерта "Ногу Свело"

Певец Дима Билан первым сделал шаг к примирению после конфликта с Максимом Покровским. Лидер группы "Ногу Свело" разозлился на исполнителя за то, что тот на концерте в Санкт-Петербурге не проконтролировал соблюдение антикоронавирусных ограничений. В результате концерт "Ногу Свело", который должен был пройти на той же площадке на следующий день, отменили.
Лидер "Ногу Свело!" пожаловался на Билана в полицию

Билан признался, что изначально его очень обидели претензии Покровского, но в ходе размышлений певец придумал остроумный способ разрешить конфликт.

"Я сначала был в обиде. А потом посмотрел на все это и подумал: ого, куда это двигается. Я Максима давно знаю, мы очень мирно общались лет 10-15 назад, поэтому меня немножко удивило такое отношение к себе. Но я успокоился и подумал, может быть нам после этого стоит сделать что-то совместное", - рассказал Билан о своей задумке.

Он отметил, что пока не обсуждал затею с Покровским, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Дима Билан
Дима Билан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.