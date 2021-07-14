Дима Билан придумал, как разрешить конфликт с Максимом Покровским

Артисты повздорили из-за отмены концерта "Ногу Свело"

Певец Дима Билан первым сделал шаг к примирению после конфликта с Максимом Покровским. Лидер группы "Ногу Свело" разозлился на исполнителя за то, что тот на концерте в Санкт-Петербурге не проконтролировал соблюдение антикоронавирусных ограничений. В результате концерт "Ногу Свело", который должен был пройти на той же площадке на следующий день, отменили.

Билан признался, что изначально его очень обидели претензии Покровского, но в ходе размышлений певец придумал остроумный способ разрешить конфликт.

"Я сначала был в обиде. А потом посмотрел на все это и подумал: ого, куда это двигается. Я Максима давно знаю, мы очень мирно общались лет 10-15 назад, поэтому меня немножко удивило такое отношение к себе. Но я успокоился и подумал, может быть нам после этого стоит сделать что-то совместное", - рассказал Билан о своей задумке.

Он отметил, что пока не обсуждал затею с Покровским, передает kp.ru ("Комсомольская правда").

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