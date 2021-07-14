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Глава ДНР: жители Донбасса получили возможность участвовать в жизни России

14:26
  • среда
  • 14 июля 2021

В среду в Луганске открылся Форум граждан России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к участникам проходящего в Луганске Форума граждан России, заявив, что получившие российское гражданство жители Донбасса обрели возможность участвовать в разных сферах жизни России.
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"Мы получили возможность встроиться в систему социального обеспечения России, с этой целью открыт доступ к онлайн-сервису "Госуслуги". Но самое главное - мы наравне со всеми гражданами Российской Федерации можем влиять на политическую жизнь", - приводит слова Пушилина Луганскинформцентр.

Как добавил глава ДНР, защита соотечественников - одно из приоритетных направлений для российских властей, в Донбассе видят и ценят результаты этой работы.

Форум граждан России открылся в среду. Участвуют в том числе представители Южной Осетии и Абхазии.

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