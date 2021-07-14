В Волгограде шестилетний мальчик ушел из дома, прихватив 275 тысяч рублей

И ребенка, и деньги вернули в семью

В Волгограде на остановке участковый обнаружил шестилетнего ребенка, у которого с собой было 275 тысяч рублей. О ситуации рассказали в ГУМВД по региону.

"Около 8:30 на остановке транспорта "Улица Буханцева" в Ворошиловском районе Волгограда участковый уполномоченный полиции лейтенант полиции Александр Балычев заметил ребенка, который находился в общественном месте без сопровождения взрослых. Из кармана брюк мальчика виднелась пачка денежных купюр номиналом пять тысяч рублей", - сообщили в ведомстве.

Ребенок назвал полицейскому только свое имя, а потому к поискам родных мальчика пришлось подключать сотрудников по делам несовершеннолетних. Они выяснили, что ребенок живет с бабушкой-опекуном, с двумя сестрами и братом.

Полицейские привезли мальчика домой, чем очень удивили его бабушку. Оказалось, что он ушел из дома утром, пока она была на кухне, а заодно забрал из тумбочки деньги, которые семья откладывала на ремонт. О пропаже внука и денег женщина узнала только от сотрудников полиции.

Отмечается, что противоправных действий в отношении мальчика не было совершено, а все деньги вернули бабушке.

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