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Цукерберг сократил свою долю в Facebook

14:36
  • среда
  • 14 июля 2021

С ноября предприниматель продал 9,4 миллиона акций

С ноября 2020 года основатель Facebook Марк Цукерберг почти каждый рабочий день продавал акции компании - его доля в результате сократилась до 14%, сообщает Forbes.

Уточняется, что всего с 9 ноября Цукерберг продал 9,4 миллиона акций на 2,8 миллиарда долларов. 90% выручки от продаж ушло в благотворительную организацию "Инициатива Чан-Цукерберга", около 200 миллионов долларов предприниматель оставил себе.

В 2015 году Цукерберг и его супруга пообещали в течение жизни продать 99% своих активов в компании, а средства передать на благотворительность.

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