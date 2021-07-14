Стоимость кондиционеров в России выросла на 25%

Средний чек в Москве - 30500 рублей

Как рассказали аналитики ресурса "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД", средний чек покупки кондиционера в России сейчас составляет 24100 рублей.

"Это на 25% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (в штуках) вырос в годовом сопоставлении на 21%. При сравнении июньских продаж к маю был выявлен рост на 51%", - приводит данные экспертов ТАСС.

Уточняется, что в Москве средний чек составил 30,5 тысячи рублей - на 66% выше, чем в прошлом году.

Кроме того, аналитики рассказали, что покупки вентиляторов увеличилась почти в 1,5 раза. Объяснение ситуации эксперты дают простое: аномальная жара, установившаяся на значительной части российских территорий.

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