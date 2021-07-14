Роспотребнадзор разъяснил новые правила возвращения из-за границы

Привитым россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест после поездок за границу

В России вступило в силу постановление главного государственного санитарного врача о новых правилах возвращения из-за границы.

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР при возвращении из-за рубежа не требуется.

В иных случаях, согласно документу Роспотребнадзора от 02.07.2021, граждане, прибывающие в Россию любым видом транспорта, обязаны:

до вылета в Российскую Федерацию, при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс на Едином портале государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ) заполнить анкету для прибывающего в Россию в электронном виде "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию";

в течение трех календарных дней со дня прибытия в Россию пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить результаты в ЕПГУ. До получения отрицательных результатов исследований на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту проживания.

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