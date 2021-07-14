Российский посол отметил невозможность войны США с Китаем

Страны соперничают, но при этом зависят друг от друга

Посол России в КНР Андрей Денисов заявил, что не считает возможной войну между Китаем и Соединенными Штатами, хотя отношения между этими странами складываются непросто.

"Одна из них традиционная, скажем так, сверхдержава, другая - бурно растущая международная сила в экономическом, финансовом, технологическом отношении", - уточнил дипломат (цитата по РИА "Новости").

По его словам, Вашингтон и Пекин зависят друг от друга в значительной степени - прежде всего в экономическом отношении.

"Поэтому ставить вопрос о том, на чье стороне мы будем, бессмысленно", - уточнил Денисов.

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