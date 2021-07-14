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Москвичей предупредили о надвигающейся грозе

15:25
  • среда
  • 14 июля 2021

Горожанам рекомендуют парковать машины вдали от деревьев

В столичном регионе в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным московского главка МЧС, в Москве пройдет гроза, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

МЧС рекомендует горожанам парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам же следует обходить шаткие конструкции, отмечает РИА Новости.

Экстремальный зной и мощные ливни бушуют в российских регионах. Подробнее – в репортаже "ТВ Центра".

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