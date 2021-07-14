Долги россиян за электроэнергию снизились в мае

Показатель составил 70,8 миллиарда рублей

Первый зампредседателя правления Центра финансовых расчетов Дмитрий Чернов сообщил, что в мае 2021 года объем задолженности населения России за электроэнергию уменьшился на 0,7 миллиарда рублей по сравнению с показателем на конец апреля.

Уточняется, что показатель составил 70,8 миллиарда рублей, с начала года суммарная задолженность выросла примерно на 4,2 миллиарда.

Как при этом следует из данных на сайте ЦФР, в мае 2020 года долги россиян за электроэнергию составляли 68,9 миллиарда рублей.

Также сказано, что промышленные, непромышленные и сельскохозяйственные потребители увеличили уровень расчетов до 99,5%, 99,3% и 102,9% соответственно.

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