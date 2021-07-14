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Инфекционист спрогнозировал осенью новую волну заболеваемости коронавирусом в России

15:38
  • среда
  • 14 июля 2021

Он отметил высокую летальность от COVID-19 в стране

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в России стоит ожидать во второй половине сентября, уверен врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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Он отметил, что в страну пришел новый штамм коронавируса "дельта плюс", который отличается высокой заразностью, а люди, несмотря на это, не хотят вакцинироваться.

"В сентябре - середина-конец сентября - мы увидим с вами еще хороший всплеск заболеваемости, когда во всем мире провакцинированном пойдет на спад заболеваемость", - заявил Тимаков.

Он также отметил, что в России в сутки от коронавируса умирает более 700 человек, тогда как в других странах при таком же количестве заболевших летальность всего 10-15 человек, передает РИА Новости.

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