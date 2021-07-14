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В Британии будут штрафовать соцсети, не удаляющие расистские сообщения

15:36
  • среда
  • 14 июля 2021

Это касается в том числе Facebook и Instagram

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство Соединенного Королевства подготовит законопроект, по которому будут бороться с расизмом в социальных сетях. Это касается в первую очередь Facebook, Twitter, TikTok, Snapchat и Instagram.
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"Если они не избавятся от ненависти и расизма на своих платформах, то столкнутся со штрафами в размере до 10% от их глобальных доходов", - цитирует Джонсона ТАСС.

Премьер добавил, что у властей есть технологии, которые позволяют осуществить подобное.

Ранее сборная Англии уступила Италии в финале Евро-2020. После этого в адрес чернокожих британских игроков, не забивших пенальти в послематчевой серии, посыпались расистские комментарии. Джонсон, комментируя ситуацию, подчеркнул, что фанатам, признанным виновным в оскорблении спортсменов на расовой почве, впредь будет запрещено посещать стадионы.

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